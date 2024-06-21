Хорькова/Рудакова Елизавета Филипповна
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Хорькова/Рудакова Елизавета Филипповна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 7592
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 22.01.1903
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Статус персоны
- дочь мастерового
- Дата брака
- 22.01.1903
- Возраст (лет)
- 18
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Жених - Хорьков Константин Петрович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Хорькова/Рудакова Елизавета Филипповна, дочь мастерового
Отец невесты - Рудаков Филипп Никанорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Масленников Андрей Ильич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Хорьков Николай Семенович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Свидетель невесты - Комлев Василий Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Хорьков Иван Семенович, мастеровой (Симский завод)
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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