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Шашков Никита Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашков Никита Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7591
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
22.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Шашков Семен Васильевич, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Шашкова/Назарова Мария Григорьевна, дочь мастерового
Отец жениха - Шашков Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Назаров Григорий Никифорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шашков Никита Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Шашков Семен Никитич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
Свидетель невесты - Шашков Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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