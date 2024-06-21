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Сулимов Емельян Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимов Емельян Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
7590
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
22.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Сулимов Флор Иванович, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Сулимова/Масленникова Анна Яковлевна, дочь мастерового
Отец жениха - Сулимов Иван Федорович, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Масленников Яков Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горшков Иван Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Сулимов Емельян Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Туров Андрей Викторович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Чевардин Алексей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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