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Сулимова/Масленникова Анна Яковлевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимова/Масленникова Анна Яковлевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7590
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
22.01.1903
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Сулимов Флор Иванович, сын мастерового (Симский завод)
Невеста - Сулимова/Масленникова Анна Яковлевна, дочь мастерового
Отец жениха - Сулимов Иван Федорович, мастеровой (Симский завод)
Отец невесты - Масленников Яков Иванович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горшков Иван Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Сулимов Емельян Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Туров Андрей Викторович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Чевардин Алексей Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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