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Тимакова/Галяева Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимакова/Галяева Мария Ивановна
Тип записи
о браке
Номер записи
7589
Роль персоны
Невеста
Дата события
22.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Дата брака
22.01.1903
Возраст (лет)
20
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Тимаков Матвей Петрович, сын ратника ополчения (Симский завод)
Невеста - Тимакова/Галяева Мария Ивановна, дочь мастерового
Отец жениха - Тимаков Петр Федорович, ратник ополчения (Симский завод)
Отец невесты - Галяев Иван Семенович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горшков Иван асильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Субботин Семен Кириллович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Базунов Дмитрий Федотович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Булавин Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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