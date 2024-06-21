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Гудков Гаврил Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудков Гаврил Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7588
Роль персоны
Жених
Дата события
20.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
сын отставного солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
20.01.1903
Возраст (лет)
18
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Гудков Гаврил Иванович, сын отставного солдата (Симский завод)
Невеста - Гудкова/Горшкова Анастасия Кузьминична, дочь мастерового
Отец жениха - Гудков Иван Романович, отставной солдат (Симский завод)
Отец невесты - Горшков Кузьма Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Лебедев Гаврил Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Соловьев Владимир Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Алексей Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сорокин Иван Евдокимович, отставной бомбардир (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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