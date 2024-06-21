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Девкин Емельян Антониевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Девкин Емельян Антониевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7587
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
20.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
20.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Горшков Алексей Васильевич, рядовой (Симский завод)
Невеста - Горшкова/Брылкина Елена Павловна, дочь мастерового
Отец невесты - Брылкин Павел Ильич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Горшков Илья Васильевич, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Сорокин Иван Евдокимович, запасной бомбардир (Симский завод)
Свидетель невесты - Горшков Алексей Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Девкин Емельян Антониевич, запасной рядовой (Симский завод)
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