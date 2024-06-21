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Опарина/чертова Анна Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Опарина/чертова Анна Евфимиевна
Тип записи
о браке
Номер записи
7586
Роль персоны
Невеста
Дата события
19.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
19.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Опарин Михаил сергеевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Опарина/чертова Анна Евфимиевна, дочь солдата (Симский завод)
Свидетель жениха - Федюков Иван Гаврилович (Фидюков), запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Ширшов Федор Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Саблин Григорий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Субботин Кузьма Семенович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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