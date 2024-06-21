Рокутов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРокутов Иван Иванович

Рокутов Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рокутов Иван Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
7585
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
19.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
19.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Мартынов Владимир Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Мартынова/Золотова Анастасия Николаевна, дочь мастерового
Отец невесты - Золотов Николай Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Пашков Иван Васильевич, запасной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Тюрин Алексей Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Золотов Петр Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Рокутов Иван Иванович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close