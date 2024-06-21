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Салов Павел Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Салов Павел Федорович
Тип записи
о браке
Номер записи
7584
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
19.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
19.01.1903
Дата смерти
ум
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Салов Андрей Федорович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Салова/Мартынова Агафия Федоровна, дочь отставной рядового
Отец невесты - Мартынов Федор Федорович, отставной рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Салов Павел Федорович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Гусев Иван Арсениевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Масленников Михаил Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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