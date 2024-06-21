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Гузаков Иван Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гузаков Иван Павлович
Тип записи
о браке
Номер записи
7583
Роль персоны
Жених
Дата события
17.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
17.01.1903
Возраст (лет)
22
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Гузаков Иван Павлович, мастеровой (Симский завод)
Невеста - Гузакова/Пупкова Анна Адриановна, дочь мастерового
Отец невесты - Пупков Адриан Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Тимаков Михаил Арсениевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Помыкалов Петр Федотович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Шипелей Николай Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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