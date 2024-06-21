Чевардин Иосиф Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧевардин Иосиф Поликарпович

Чевардин Иосиф Поликарпович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардин Иосиф Поликарпович
Тип записи
о браке
Номер записи
7582
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
13.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
13.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Осокин Иван Иванович (2 брак), мастеровой (Симский завод)
Невеста - Осокина/Жукова Анна Николаевна (2 брак), вдова солдата (Симский завод)
Свидетель жениха - Решетов Константин Андреевич, рядовой (Симский завод)
Свидетель жениха - Чевардин Иосиф Поликарпович, рядовой (Симский завод)
Свидетель невесты - Булавин Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Сулимов Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close