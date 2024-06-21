Шипелев Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипелев Михаил Николаевич

Шипелев Михаил Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шипелев Михаил Николаевич
Тип записи
о браке
Номер записи
7581
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.01.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата брака
12.01.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Жених - Буслаев Андрей Матвеевич, запасной ефрейтор (Симский завод)
Невеста - Буслаева/Плотникова Мария Михайловна, дочь мастерового
Отец невесты - Плотников Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Буслаев Василий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Свидетель жениха - Пупков Игнатий Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Свидетель невесты - Буслаев Алексей Матвеевич, запасной ефрейтор (Симский завод)
Свидетель невесты - Шипелев Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close