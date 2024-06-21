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Иванцова Анна Григорьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Иванцова Анна Григорьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6738
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.12.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена мастерового
Н.П. приписки кратко
Катав-Ивановский завол
Дата крещения
27.12.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Булатов Иван Александрович
Отец - Булатов Александр Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Булатова Васса Андреевна
Воспр. - Булатов Федор Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Иванцова Анна Григорьевна, жена мастерового (Катав-Ивановский завол)
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