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Назаров Николай Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Назаров Николай Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6735
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.12.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
21.12.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Харчевникова Анастасия Васильевна
Отец - Харчевников Василий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Харчевникова Анна Андреевна
Воспр. - Назаров Николай Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Парова Пелагея Васильевна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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