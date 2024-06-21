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Пупков Иван Андрианович (Адрианович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупков Иван Андрианович (Адрианович)
Тип записи
о рождении
Номер записи
6732
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.12.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.12.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Гузакова Анастасия Ивановна
Отец - Гузаков Иван Павлович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Гузакова Анна Андриановна (Адриановна)
Воспр. - Пупков Иван Андрианович (Адрианович), мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Решетова Прасковья Павловна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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