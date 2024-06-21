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Гудков Василий Иустинович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудков Василий Иустинович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6726
Роль персоны
Отец
Дата события
03.12.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
03.12.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Гудкова Варвара Васильевна
Отец - Гудков Василий Иустинович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Гудкова Пелагея Семеновна
Воспр. - Воронова Мария Семеновна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Чертов Иван Георгиевич, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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