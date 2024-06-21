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Разстегняева Пелагея Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Разстегняева Пелагея Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6721
Роль персоны
Мать
Дата события
26.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Разстегняев Иван Григорьевич
Отец - Разстегняев Григорий Трофимович, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Разстегняева Пелагея Матвеевна
Воспр. - Разстегняева Ольга Трофимовна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Сорокин Георгий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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