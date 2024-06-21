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Кузнецов Василий Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецов Василий Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6720
Роль персоны
Отец
Дата события
24.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Екатерина Васильевна
Отец - Кузнецов Василий Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кузнецова Ольга Даниловна
Воспр. - Кузнецов Петр Георгиевич, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Тюрина Ольга Георгиевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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