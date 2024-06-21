Гонина Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГонина Мария Федоровна

Гонина Мария Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гонина Мария Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6712
Роль персоны
Мать
Дата события
11.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Гонина Анастасия Ивановна
Отец - Гонин Иван Никифорович, крестьянин (Уфимский уезд Благовещенская вол. поч. Ильинский приход с. Ашкашлы)
Мать - Гонина Мария Федоровна
Воспр. - Нассонов Федор Данилович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Решетова Евфимия Федоровна, жена мастерового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close