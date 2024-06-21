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Напалкова Евфросиния Назариевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова Евфросиния Назариевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6711
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Пьянова Анастасия Матвеевна
Отец - Пьянов Матвей Назариевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Пьянова Мария Петровна
Воспр. - Напалкова Евфросиния Назариевна, вдова солдата (Симский завод)
Воспр. - Нечаев Иван Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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