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Харчевников Алексей Потапиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевников Алексей Потапиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6710
Роль персоны
Отец
Дата события
09.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Харчевникова Елизавета Алексеевна
Отец - Харчевников Алексей Потапиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Харчевникова Мария Ивановна
Воспр. - Зайцева Ирина Ивановна, жена запасной рядового (Симский завод)
Воспр. - Карякин Андрей Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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