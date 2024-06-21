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Жукова Вера Ермолаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жукова Вера Ермолаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6709
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Комлев Михаил Ильич
Отец - Комлев Илья Лаврович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Комлева Татьяна Порфирьевна
Воспр. - Жукова Вера Ермолаевна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Комлев Георгий Лаврович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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