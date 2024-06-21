Юдин Василий Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Василий Андрианович

Юдин Василий Андрианович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдин Василий Андрианович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6707
Роль персоны
Отец
Дата события
08.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
08.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Юдин Михаил Васильевич
Отец - Юдин Василий Андрианович, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Александра Стефановна
Воспр. - Курдаков Василий Георгиевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Юдина Елизавета Андриановна, крестьянская девица (????)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close