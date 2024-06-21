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Напалкова Анастасия Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалкова Анастасия Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6705
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова запасного писаря
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Напалкова Александра Стефановна
Отец - Напалков Стефан Иванович, старший унтер офицер
Мать - Напалкова Мария Михайловна
Воспр. - Глазсков Иван Васильевич, крестьянин (Екатеринбургский уезд Кыштымский завод)
Воспр. - Напалкова Анастасия Васильевна, вдова запасного писаря (Симский завод)
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