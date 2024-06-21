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Харчевникова Анастасия Иосифовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Харчевникова Анастасия Иосифовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6704
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
05.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Глекин Михаил Петрович
Отец - Глекин Петр Флорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Глекина Пелагея Иосифовна
Воспр. - Харчевников Василий Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Харчевникова Анастасия Иосифовна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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