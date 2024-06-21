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Махров Алексей Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Махров Алексей Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6703
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд с. Новотроицкое Ахлебинино
Дата крещения
03.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Жукова Екатерина Васильевна
Отец - Жуков Василий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Жукова Анастасия Ивановна
Воспр. - Махров Алексей Дмитриевич, запасной рядовой (Уфимский уезд с. Новотроицкое Ахлебинино)
Воспр. - Симбирцева Агрипина Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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