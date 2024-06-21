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Пашкова Елизавета (Семеновна ??)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пашкова Елизавета (Семеновна ??)
Тип записи
о рождении
Номер записи
6700
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.11.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
01.11.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Чевардин Михаил Васильевич
Отец - Чевардин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чевардина Мария Семеновна
Воспр. - Пашков Николай Семенович, запасной писарь (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Елизавета (Семеновна ??), дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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