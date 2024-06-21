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Ростовский Яков Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ростовский Яков Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6699
Роль персоны
Отец
Дата события
28.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мещанин
Н.П. приписки кратко
Троицк г.
Дата крещения
28.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Ростовская Мария Яковлевна
Отец - Ростовский Яков Васильевич, мещанин (Троицк г.)
Мать - Ростовская Христиния Андреевна
Воспр. - Курчатов Иван Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ростовская Ксения Дмитриевна, жена мещанина (Троицк г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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