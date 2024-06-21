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Рыкова Стефанида Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Рыкова Стефанида Александровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6698
Роль персоны
Мать
Дата события
27.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
27.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Рыкова Прасковья Георгиевна
Отец - Рыков Георгий Александрович, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Рыкова Стефанида Александровна
Воспр. - Нечаев Федор Александрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Нечаева Ксения Александровна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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