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Шевалдин Александр Семенович (Шавалдин)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шевалдин Александр Семенович (Шавалдин)
Тип записи
о рождении
Номер записи
6697
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Осокин Дмитрий Флорович
Отец - Осокин Флор Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Осокина Анастасия Семеновна
Воспр. - Фадеева Анна Петровна, жена крестьянина (Белебеевский уезд Богдановская вол. с. Ивановка)
Воспр. - Шевалдин Александр Семенович (Шавалдин), мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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