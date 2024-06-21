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Галяева Ксения Никифоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Галяева Ксения Никифоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7580
Роль персоны
Мать
Дата события
25.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Галяева Прасковья Дмитриевна
Отец - Галяев Дмитрий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Галяева Ксения Никифоровна
Воспр. - Лебедева Татьяна Игнатьевна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Тимаков Матвей Петрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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