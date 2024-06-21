Брылкина Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрылкина Пелагея Михайловна

Брылкина Пелагея Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкина Пелагея Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7577
Роль персоны
Мать
Дата события
23.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Брылкин Дмитрий Андреевич
Отец - Брылкин Андрей Григорьевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Брылкина Пелагея Михайловна
Воспр. - Брылкин Сергей Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Прыткова Дарья Михайловна, жена запасной рядового (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close