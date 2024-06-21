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Ларионова Наталья Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ларионова Наталья Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7576
Роль персоны
Мать
Дата события
22.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Ларионова Елизавета Дмитриевна
Отец - Ларионов Дмитрий Александрович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Ларионова Наталья Андреевна
Воспр. - Косарев Дмитрий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ларионова Мария Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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