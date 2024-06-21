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Чертов Кузьма Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чертов Кузьма Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7575
Роль персоны
Отец
Дата события
21.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
21.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Чертов Яков Кузьмич
Отец - Чертов Кузьма Иванович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Чертова Евдокия Ивановна
Воспр. - Колесникова Евдокия Александровна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Комлев Иван Александрович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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