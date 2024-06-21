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Киселева Анна Капитоновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Киселева Анна Капитоновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7573
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Воробьев Иван Константинович
Отец - Воробьев Константин Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Воробьева Пелагея Капитоновна
Воспр. - Киселев Захарий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Киселева Анна Капитоновна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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