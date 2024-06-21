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Руднев Алексей Капитонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Руднев Алексей Капитонович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7570
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
земской врач, не имеющий чина
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
16.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Снегирев Леонид сергеевич
Отец - Снегирев Сергей Михайлович, коллежский ассесор, городской судья Уфимского уезда (????)
Мать - Снегирева Зинаида Дмитриевна
Воспр. - Гикель Юлия Дмитриевна, жена инженера (Москва г.)
Воспр. - Руднев Алексей Капитонович, земской врач, не имеющий чина (????)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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