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Трякшин Иван Алексеевич (Трякшинов)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Трякшин Иван Алексеевич (Трякшинов)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7568
Роль персоны
Отец
Дата события
14.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной ефрейтор
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Трякшинов Андрей Иванович
Отец - Трякшин Иван Алексеевич (Трякшинов), запасной ефрейтор (Симский завод)
Мать - Трякшинова Наталья Александровна
Воспр. - Булавина Акилина Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Масленников Василий Яковлевич, запасной ефрейтор (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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