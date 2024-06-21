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Куликова Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Куликова Евдокия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7567
Роль персоны
Мать
Дата события
14.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Куликова Прасковья Васильевна
Отец - Куликов Василий Петрович, крестьянин (Сергиевка с.)
Мать - Куликова Евдокия Ивановна
Воспр. - Нечаева Ксения Ипполитовна, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Фадеев Алексей Федорович, крестьянин (Белебейский уезд с. Ивановка)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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