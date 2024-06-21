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Коростелев Андрей Васильевич (Кристелев)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Коростелев Андрей Васильевич (Кристелев)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7566
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
12.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Коростелев Андрей Васильевич (Кристелев)
Отец - Коростелев Василий Николаевич (Кристелев), крестьянин (Твердышева Казарма д.)
Мать - Коростелева Надежда Герасимовна (Кристелева)
Воспр. - Скарлыгин Иван Иванович, запасной рядовой (Симский завод)
Воспр. - Ускова Надежда Герасимовна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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