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Зубаков Никанор Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зубаков Никанор Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7564
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Тюрин Дмитрий Дмитриевич
Отец - Тюрин Дмитрий Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Тюрина Евдокия Александровна
Воспр. - Зубаков Никанор Григорьевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Харчевникова Анна Ивановна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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