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Вашенблюд Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Вашенблюд Иван Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7563
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.10.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
коллежский ассесор
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
05.10.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Вашенблюд Мария Николаевна
Отец - Вашенблюд Николай Васильевич, мещанин (Белебей г.)
Мать - Вашенблюд Мария Иеронимовна
Воспр. - Вашенблюд Иван Васильевич, коллежский ассесор (????)
Воспр. - Сурина Мария Михайловна, жена мастерового (Миньярский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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