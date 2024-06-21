Александрова Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександрова Евдокия Иосифовна

Александрова Евдокия Иосифовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Александрова Евдокия Иосифовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7562
Роль персоны
Мать
Дата события
29.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Александрова Анна Павловна
Урожд. - Александрова Пелагея Павловна
Отец - Александров Павел Федорович, запасной рядовой (????)
Мать - Александрова Евдокия Иосифовна
Воспр. - Кузнецова Агрипина Авксентиевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Мартынов Владимир Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Елена Петровна, крестьянская девица (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close