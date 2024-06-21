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Удалова Мария Никитовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Удалова Мария Никитовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7557
Роль персоны
Мать
Дата события
24.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Удалов Михаил Владимирович
Отец - Удалов Владимир Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Удалова Мария Никитовна
Воспр. - Булыкина Агрипина Андреевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Шипелев Евфимий Флорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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