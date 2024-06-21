Тимакова Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимакова Елена Семеновна

Тимакова Елена Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимакова Елена Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7556
Роль персоны
Мать
Дата события
24.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Тимаков Михаил Иванович
Отец - Тимаков Иван Арсениевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Тимакова Елена Семеновна
Воспр. - Горшкова Евдокия Семеновна, вдова крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Королев Василий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close