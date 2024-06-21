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Бурсина Наталья Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бурсина Наталья Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7552
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Пермская губерния, Красноуфимский уезд Михайловская вол. Михайловский завод
Дата крещения
15.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Парова Надежда Григорьевна
Отец - Паров Григорий Дементиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Парова Екатерина Стефановна
Воспр. - Бурсина Наталья Федоровна, крестьянская девица (Пермская губерния, Красноуфимский уезд Михайловская вол. Михайловский завод)
Воспр. - Сулимов Емельян Федорович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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