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Панин Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Панин Иван Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6694
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Панин Иван Иванович
Отец - Панин Иван Филиппович, крестьянин (Самарская губерния, Самарский уезд Алексеевская вол. с. Сырейка)
Мать - Панина Мария Кондратьевна
Воспр. - Орефьева Фекла Васильевна, жена крестьянина (Симбирская губерния, Сызранский уезд Новоспасская вол. п. Веринский)
Воспр. - Чернышев Иван Яковлевич, запасной рядовой (Самарская губерния, Бузулукский уезд Малая-Малышевская вол. д. Филиповка)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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