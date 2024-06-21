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Брылкин Семен Кузьмич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Брылкин Семен Кузьмич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6691
Роль персоны
Отец
Дата события
12.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Брылкин Андрей Семенович
Отец - Брылкин Семен Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Брылкина Екатерина Алексеевна
Воспр. - Деулина Пелагея Кузьминична, жена мастерового (Симский завод)
Воспр. - Шапошников Стефан Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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