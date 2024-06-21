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Тимакова Елена Артемиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тимакова Елена Артемиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6685
Роль персоны
Мать
Дата события
05.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Тимакова Анна Михайловна
Отец - Тимаков Михаил Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Тимакова Елена Артемиевна
Воспр. - Галяев Захарий Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Норкина Сусанна Алексеевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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