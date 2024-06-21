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Шипелев Михаил Николаевич (второй)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шипелев Михаил Николаевич (второй)
Тип записи
о рождении
Номер записи
6683
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.09.1903
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
02.09.1903
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Шипелева Анна Михайловна
Отец - Шипелев Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Шипелева Евдокия Емельяновна
Воспр. - Горшкова Евгения Николаевна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Шипелев Михаил Николаевич (второй), мастеровой (Симский завод)
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